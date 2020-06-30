Брітні Спірс шокувала підписників дивним танцем: відео

Американська співачка Брітні Спріс схвилювала шанувальників новим танцем. Артистка продемонструвала "мову свого тіла", але користувачів запідозрили щось недобре в поведінці зірки. Курйозний ролик красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на кадрах короткого ролика Брітні Спірс постає в крихітних картатих шортах і спортивному чорному топі. Вона виконує танцювальні рухи під треки Неллі Фуртадо і Біллі Айліш.

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У коментарі співачка написала, що вона використовує танець і своє тіло, щоб розповісти, як вона себе почуває.

Багато користувачів мережі відзначили, що з 38-річною зіркою щось не так. Деякі юзери припустили, що Спірс перебуває у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, інші просто відзначили, що вона "не в порядку".

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