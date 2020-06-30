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Наймолодша мільярдерка світу знялася у невидимому бюстгальтері (18+)

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Популярна модель, зірка реаліті-шоу і підприємниця Кайлі Дженнер знялася у відвертій білизні. Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому спокусливому кадрі Кайлі Дженнер позує в рожевому бюстгальтері з тонких смужок матерії, які зовсім не прикривають її груди. Оскільки наряд не здатний прикрити інтимні місця зірки, вона закрила їх руками. Красуня також продемонструвала пофарбоване в рожевий колір волосся.

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Крім цього, Дженнер зняла невеликий ролик, в якому використала фільтр з веснянками. У коментарі модель запитала, чи можуть підписники вгадати її улюблений колір.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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