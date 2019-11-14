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Брітні Спірс розбурхала мережу пишними формами у відвертому міні: відео

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Брітні Спірс - фото 1
Брітні Спірс / instagram

Американська співачка Брітні Спірс обожнює красуватися перед шанувальниками ефектними нарядами. Цього разу 37-річна артистка записала дуже гаряче відео, від якого підписники зірки у захваті.

Так, Брітні Спірс на своїй сторінці в Instagram опублікувала пікантний ролик, на якому зірка позує в червоній короткій сукні. Наряд має відвертий виріз, який максимально оголив пишні груди красуні. Крім цього, сукня вигідно підкреслила струнку фігуру знаменитості. Доповнили образ класичне взуття на високій шпильці.

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"Моя улюблена французька пісня", – підписала відео артистка. А у коментарях шанувальники зірки засипали Брітні численними компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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