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Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці

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СолоХа - фото 1
СолоХа

Книга Рекордів України визначила найспортивнішу співачку нашого шоу-бізнесу. Дізнайтесь, яка ж зірка отримала це почесне звання, а також дивіться її ефектні фото!

Титул найспортивнішої співачки за версією Книги Рекордів України отримала СолоХа. Диплом за високі досягнення у професійному спорті вручили співачці 10-го листопада.

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Зазначається, що СолоХа за короткий час підготувалась до змагань з бодібілдингу, де посіла 4 місце в номінації Міс Бікіні.

Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці - фото 367948

Також вона ввійшла в п'ятірку найкращих спортсменок Південного регіону в жовтні 2019.

Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці - фото 367945
Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці - фото 367942

"Я вважаю спорт невід'ємною частиною життя кожної людини і, незважаючи на свій щільний графік, займаюсь кількома видами спорту, а останні 4 місяці професійним серйозним фізичним навантаженням. Я люблю спорт й живу ним, і не розумію людей, які говорять, що на спорт їм не вистачає часу, що заважає сім'я, робота, немає вільного часу й так далі. Вважаю, що для занять спортом не повинно бути причини – це людська природа, адже виживає сильніший", – поділилась співачка.

Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці - фото 367941
Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці - фото 367947

За словами СолоХи, спорт є важливою складовою для всіх артистів, оскільки тонус впливає на красу й харизму зірки. А як вам форма співачки?

Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці - фото 367944
Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці - фото 367946
Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці - фото 367943

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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