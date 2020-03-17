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Деніел Редкліфф зізнався, що роль Гаррі Поттера ледь не зробила з нього алкоголіка
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Деніел Редкліфф уже неодноразово зізнавався у своїх інтерв'ю, що у нього були проблеми з алкоголем під час і після зйомок в "Гаррі Поттері", але актор вперше заговорив про це так відверто.
У розмові з BBC Radio 4 Редкліфф розповів про свою залежність.
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"Якщо я виходив кудись і напивався, людям це ставало дуже цікаво. Адже це був не просто якийсь п'яниця, а "О, дивіться, Гаррі Поттер напивається в барі!", – сказав актор, додавши, що це був не просто інтерес, а "знущальний інтерес". Чомусь багатьом було дуже смішно", – зазначив Редкліфф.
З цими глузуванням актор справлявся, випиваючи ще більше, що тривало протягом кількох років – до фіналу зйомок в "Гаррі Поттері" і деякий час після закінчення саги. За словами Деніела, після "Гаррі Поттера" він відчував паніку і не знав, що робити далі.
Це була паніка, я просто не дуже розумів, що робити далі, і мені було некомфортно бути собою настільки, щоб залишатися тверезим, – підкреслив актор.
Утім, актор також розповів, що в його родині були алкоголіки і, можливо, тут зіграла роль спадковість.
"Мене завжди буде хвилювати питання: все обернулося б так в будь-якому випадку або це все-таки через "Гаррі Поттера"? У моїй родині були алкоголіки кілька поколінь назад. Не мої батьки, поспішаю додати", – поставив риторичне питання Редкліфф.
Справитися з алкоголізмом, за словами Редкліффа, йому допомогли його друзі і сім'я.
У актора недавно вийшов екшн-фільм "Стволи Акімбо". Крім того, він знімається в серіалі "Чудотворці" зі Стівом Бушемі і грає в театрі The Old Vic у постановці за п'єсою Семюела Беккета Endgame разом з Аланом Каммінгом.
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