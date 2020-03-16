54-річна Елізабет Херлі вразила глибоким декольте

Відома акторка Елізабет Херлі продовжує дивувати шанувальників своїм розкішним виглядом. Здається, у Моніки Беллуччі з'явилась серйозна конкурентка!

54-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі встигає не лише зніматись у фільмах, прикрашати модні бренди та займатись власними проєктами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 1,5 млн користувачів. Зірка обожнює ділитись кадрами зі своїх буднів, а також доволі спокусливими знімками з мінімальною кількістю одягу.

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Нещодавно Ліз вирішила продемонструвати, що роки для неї – просто цифра, тому вдягнула сукню, у якій вже з'являлась на публіці 15 років тому! Чорне обтисле плаття з глибоким декольте і справді чудово виглядає на Херлі, яка точно знає секрет молодості.

instagram.com/elizabethhurley1

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