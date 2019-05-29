Брітні Спірс повернулась: як виглядає зірка після лікування

Популярна співачка Брітні Спірс вирішила повернутись до активного користування соцмережами і натякнула, що вже майже готова до спекотного сезону!

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс нещодавно покинула лікарню через проблеми з психічним здоров'ям, однак усіма силами намагається повернутись до звичайного життя. Білявка знову взялась за свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад млн прихильників.

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Там зірка вже встигла показати, як готується до літа, а також похизувалась стрункою фігурою. Фанати із захватом засипали Брітні компліментами та побажаннями якомога швидше відновити свою творчу діяльність.

Джерело всіх фото: instagram.com/britneyspears

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