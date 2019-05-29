Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО

Брітні Спірс повернулась: як виглядає зірка після лікування

  • 19
Брітні Спірс повернулась в Instagram - фото 1
Брітні Спірс повернулась в Instagram / instagram.com/britneyspears

Популярна співачка Брітні Спірс вирішила повернутись до активного користування соцмережами і натякнула, що вже майже готова до спекотного сезону!

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс нещодавно покинула лікарню через проблеми з психічним здоров'ям, однак усіма силами намагається повернутись до звичайного життя. Білявка знову взялась за свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад млн прихильників.

І ще: Сексуальна Белла Хадід у шкірі розбурхала фанатів (18+)

Там зірка вже встигла показати, як готується до літа, а також похизувалась стрункою фігурою. Фанати із захватом засипали Брітні компліментами та побажаннями якомога швидше відновити свою творчу діяльність.

Брітні Спірс повернулась: як виглядає зірка після лікування - фото 330528

Брітні Спірс повернулась: як виглядає зірка після лікування - фото 330529

Джерело всіх фото: instagram.com/britneyspears

Читайте також: Зваблива Ельза Хоск підкорила ідеальною фігурою у купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 457
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 771
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 631
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз