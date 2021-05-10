Бейонсе похвалилася ефектним луком у прозорому вбранні

39-річна співачка Бейонсе опублікувала серію фото, на яких відображена в модному рожевому образі. Лук рекордсменки Греммі вартий довгого модного обговорення.

Артистка поєднала прозорі рожеві штани кольору жувальної гумки з топом в стилі купального костюма. Свій наряд зірка показала фоловерам у інстаграмі.

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На деяких фотографіях в кадр потрапив і улюблений аксесуар 39-річної співачки – масивні сонцезахисні окуляри, цього разу помаранчевого кольору. Хітмейкерка доповнила гардероб шкіряною сумкою Medea із зеленим хаотичним принтом і дуже незвичайними сережками, схожими на хребет риби.

Нагадаємо, цього року Бейонсе була визнана найбільш нагороджуваною виконавицею в історії Греммі: вона отримала 28 статуеток найвпливовішої музичної премії.

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