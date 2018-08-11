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Фігура Брітні Спірс викликала обговорення серед фанатів (18+)

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Брітні Спірс здивувала прихильників своїм тілом - фото 1
Брітні Спірс здивувала прихильників своїм тілом / instagram.com/britneyspears

Американська поп-зірка Брітні Спріс викликала суперечки серед шанувальників через фото у сценічному образі.

36-річна американська співачка Брітні Спірс активно їздить з концертами у рамках туру Piece of Me, але не забуває про свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 млн користувачів. Нещодавно білявка, яка останні кілька років активно працює над своїм тілом, опублікувала фото у сценічному костюмі у гримерці.

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Щоправда, весь "костюм" складався з білизни, яка підкреслювала форми зірки. Але далеко не всі прихильники оцінили такий відвертий образ. У коментарях навіть спалахнула суперечка про те, що Брітні, здається, більше нема чим цікавим ділитись з фанатами, якщо вона публікує таке. Однак допис зібрав понад 800 тисяч вподобань і чимало компліментів. А як вам вбрання зірки?

instagram.com/britneyspears - фото 269335
instagram.com/britneyspears

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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