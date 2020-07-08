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Брітні Спірс показала, як займається йогою у крихітному бікіні: спокусливе відео

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Брітні Спірс - фото 1
Брітні Спірс / instagram

Американська співачка Брітні Спірс знову підкорила публіку своєю спортивною підготовкою. Артистка записала ролик з берега океану, де займається розтяжкою і йогою.

Так, Брітні Спірс просто вразила шанувальників не лише своєю гнучкістю, а й відвертим нарядом, в якому вона займалася. Зірка виконувала вправи у спокусливому бікіні, а також не забула і про захисну маску. Дівчина славиться своїм поглядами у питаннях здоров'я. І навіть під час побачення зі своїм хлопцем на березі вони вирішили залишатися у масках.

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"Я сумую за цим! Немає нічого схожого на йогу на пляжі. Тільки звук хвиль робить мене такою безтурботною! Ви повинні спробувати це, якщо ви можете зробити це без ризику. Ми, як люди, всі переповнені таким великим занепокоєнням. Просто знайте, що ми всі у цьому разом", – написала співачка у своєму дописі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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