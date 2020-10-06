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Брітні Спірс показала, як виглядає у звичайному житті

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Брітні Спірс - фото 1
Брітні Спірс / instagram

Шанувальники звикли бачити Брітні Спірс з ефектним макіяжем, в яскравому вбранні та з ідеальним укладанням. Але всі ми знаємо, що у звичайному житті зірки теж хочуть відпочити від розкоші.

На своїй сторінці в Інстаграмі 38-річна артистка опублікувала знімки в домашньому вбранні. Таким чином вона хотіла показати, що вона звичайна жінка, у якої теж буває поганий настрій і є свої недоліки.

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Під фотографіями співачка написала, що іноді відчуває невпевненість в собі, і що не завжди готова до зйомок. Вона додала, що все своє життя намагається ретельно доглядати за собою, але як часом хочеться просто розслабитися і нічого не робити.

"Я хотіла показати вам, як я насправді виглядаю кожен день. Я можу відчувати себе невпевнено, коли мене фотографують, коли я не готова. Я завжди прикладала стільки зусиль до своєї зовнішності, але, знаєте, іноді приємно не так сильно старатися", – написала знаменитість. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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