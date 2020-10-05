Співачка Alyosha зважилася на різку зміну іміджу

Українська співачка Alyosha розмістила в мережі фото, на якому зображена з новим кольором волосся. За словами фоловерів артистки, в новому образі вона нагадала їм українську співачку Tarabarova.

Так, артистка вирішила поекспериментувати з кольором волосся і пофарбувалася в рудий. Результатом перевтілення виконавиця поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

І ще: 51-річна модель знялася у білизні Victoria's Secret: гарячі фото

Користувачі позитивно оцінили новий образ зірки. У коментарях користувачі залишили ряд приємних слів.

Дружина соліста відомої групи Антитіла Тараса Тополі на двох знімках з вирівняними волоссям і модним осіннім відтінком, а на іншому Alyosha зробила легкі локони, де передні укорочені пасма вдало обрамляють обличчя жінки.

Це цікаво: Megan Thee Stallion показала кліп Don't Stop: такою Алісу в Дивокраї ніхто не бачив