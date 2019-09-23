Брітні Спірс показала свою реальну фігуру у крихітних шортах (фото)

Поп-зірка Брітні Спірс похизувалась своєю формою у коротенькому топі та крихітних шортах. Співачка має власний зал, у якому регулярно тренується.

37-річна американська виконавиця Брітні Спірс зараз активно займається власним виглядом та здоров'ям, а також повернулась до не менш активного наповнення свого профілю в соцмережі Instagram. Після перебування у психіатричній клініці та часткового позбавлення опіки над сином зірка намагається повернутись до звичайного життя, тому ледь не щодня ділиться свіжими дописами в мережі.

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Нещодавно Брітні, яка вже встигла попрощатись зі своїм білявим волоссям на користь темного, показала, у якій формі перебуває. Жінка зробила селфі у власному спортзалі у коротких шортах та топі. Однак не всі шанувальники оцінили старання співачки, зазначивши, що вона обманює фанатів, адже за стільки часу вже могла кардинально змінити власну форму. Але більшість все одно засипала зірку компліментами та мотиваційними коментарями.

Джерело фото: instagram.com/britneyspears

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