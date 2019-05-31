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Брітні Спірс показала фігуру в маленькому бікіні

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37-річна артистка з'явилася на знімку в смугастому бікіні - фото 1
37-річна артистка з'явилася на знімку в смугастому бікіні / Filmz

У світлі останніх подій в житті Брітні Спірс шанувальники із завмиранням серця стежать за її постами в соцмережах, кожен з яких породжує бурю в коментарях.

На тлі розмов про здоров'я співачки, а також про те, що в психлікарні її утримували насильно, безтурботне фото Брітні в басейні виглядає особливо цінним для фанатів.

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37-річна артистка з'явилася на знімку в смугастому бікіні, ніжачись на сонечку і показуючи струнку фігуру і завидний прес. Шанувальники зірки відзначили в коментарях, що дуже раді бачити, що Брітні нарешті добре проводить час, називаючи її своєю королевою. При цьому артистка щосили намагається підтримувати в соцмережах вид, що у неї дійсно все не так погано.

Брітні Спірс показала фігуру в маленькому бікіні - фото 331080

Однак не всі виявилися готовими в це повірити. З'явилися чутки, що Брітні накачують ліками, а її інстаграм веде інша людина, яка публікує старі ролики і фото. Щоб спростувати ці домисли, Брітні довелося записати відеозвернення, а також влаштувати танці з перевдяганнями. Але і це не переконало деяких шанувальників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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