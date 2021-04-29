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Брітні Спірс показала фанатам струнку фігуру на новому відео
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Попзірка Брітні Спірс поступово повертається до звичного життя, тож не припиняє дивувати і тішити прихильників яскравими відео. Цього разу білявка похизувалась формами у купальниках.
39-річна американська співачка Брітні Спір останні кілька років бореться за право самій розпоряджатись своїми статками без опіки родини. До того ж, вона дуже активно веде профіль в соцмережі Instagram, де має понад 29 мільйонів підписників. Саме звідти прихильники і дізнаються, що відбувається у житті знаменитої білявки.
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Нещодавно Брітні потішила підписників яскравим відео, де приміряє різні купальники. Важко не помітити, що виконавиця почала більше турбуватись про свою фігуру та має радісний вигляд.
"Упродовж останніх двох тижнів я вирішила, що ось воно...Я повинна привести себе у форму, враховуючи, що мій хлопець надто гарячий. Я не знала, з чого почати, тож чимало бігала, старалась харчуватись правильно та бути обачною з їжею. Хоча вчора ввечері і з'їла контейнер з арахісом. І тобі мене просвітило! Я могла б мати кращий вигляд, але я почувалась надто вразливою у свої шкірі, бувши такою маленькою. Мені це не сподобалось, тож я почула займатись боксом, щоб відчути себе сильнішою. Ми всі маємо власні способи працювати над власним тілом. Я просто сподіваюсь, що не побачу бургери найближчим часом", – відзначила Брітні. І ролик з її веселими приміряннями бікіні зібрав понад мільйон переглядів, а також майже 18 тисяч коментарів з компліментами.
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