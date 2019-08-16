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Брітні Спірс похизувалася спортивною фігурою у відвертих образах

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Брітні Спірс - фото 1
Брітні Спірс / instagram

Брітні Спірс порадувала шанувальників в Instagram новим кумедним роликом. 37-річна зірка, яка наполегливо працює над своїм тілом, демонструє результат своїх фітнес-перемог. Брітні красується перед дзеркалом в ефектних нарядах, які, за її словами, знайшла в шафі.

Так, співачка Брітні Спірс показала кілька образів. На першому вона приміряла джинсові шорти, кроп-топ з рукавами, які доповнила капелюшком. Другий лук – червона міні-сукня з довгими рукавами. І останній – в бордовому платті незвичайного фасону з одним рукавом.

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Наряди зірка доповнила босоніжками на високих підборах і об'ємною укладкою. Артистка рухається в такт мелодії хіта цього літа від Шона Мендеса і Каміли Кабельо – Señorita. Звичайно ж, в короткому ролику відмінно видно головне: її тонку талію, накачані ноги і сталевий прес.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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