Брітні Спірс випустила пісню після 4 років перерви: слухайте Mood Ring

38-річна поп-співачка Брітні Спірс потішила своїх прихильників новим треком. Уперше за чотири роки вона випустила пісню і її однозначно варто послухати. Насолоджуйтесь Mood Ring на Радіо МАКСИМУМ!

Співачка Брітні Спірс випустила новий трек Mood Ring (By Demand).

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Спочатку пісня, над якою працював DJ Mustard, створювалася для її альбому Glory, який вийшов у 2016 році. Трек був доступний на японській розширеній версії платівки. Тепер Брітні поділилася ним з усіма шанувальниками. Це її перший музичний реліз за чотири роки.

Britney Spears – Mood Ring, слухайте новий трек співачки:

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