Британський готель безкоштовно селитиме у себе кішок тих, хто хворий на коронавірус

Хороші ініціативи – це завжди добре. А дуже хороші – взагалі ідеально. Так, британський п'ятизірковий готель для кішок Hotel Cat пропонує безкоштовне розміщення для вихованців тих, хто захворів на коронавірус.

Власники готелю Джекі і Тім теж постраждали від введення карантину в країні, але все ж вирішили не опускати руки і допомогти в міру своїх можливостей тим, хто цього потребує. Вони розмістили пост в фейсбуці, в якому запропонували власникам кішок, які занадто хворі, щоб доглядати за своїми вихованцями, або повинні бути госпіталізовані, віддати тварин на піклування готелю безкоштовно.

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Господарі готелю зобов'язалися доглядати за кішками доти, поки їх власники не будуть добре себе почувати.

Пост отримав багато відгуків в мережі. Більшість користувачів Facebook хвалили Джекі і Тім за свідомість і добродушність. Знайшлися і люди, для яких пропозиція виявилася дуже актуальною.

Hotel Cat позиціонує себе як перший готель для кішок вищого класу у Великобританії. Він розташований у селі Свей у графстві Хемпшир, що на півдні країни. Вихованцям пропонують повноцінні номери-люкс з ліжками, меблями і навіть телевізором. У кімнатах є також котячі іграшки, точилки для кігтів і будиночки.

У меню для кішок – креветки і краби, варений лосось і тріска, стейк з тунця і запечена куряча грудка. Словом, нудьгувати без господарів їм точно не доведеться.

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