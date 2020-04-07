У США океанаріум закрили на карантин: тепер там проводять екскурсії для цуценят і кошенят

На час карантину океанаріум у Джорджії, як і багато інших установ, зачинився. Однак, це не означає, що туди не можна потрапити на екскурсію.

6 квітня, до прикладу, гостями океанаріуму стали кілька кошенят. Співробітники провели їх різними залами, показали пухнастикам медуз і рибок, через скло з ними навіть спробував спілкуватися аквалангіст.

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Попри розгубленість маленьких гостів океанаріуму, рибки їх зацікавили не на жарт.

Зазначимо, що раніше, наприкінці березня до океанаріума привели цуценят. Вони побачили скатів і різних риб. Деякі були надзвичайно захоплені, а частина цуциків просто заснула біля скла.

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