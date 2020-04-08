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Крижана куля і коти: відео з веселим пранком над улюбленцями

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Пранк над котами з кулею з криги - фото 1
Пранк над котами з кулею з криги

Карантин змушує людей розважатись по-новому, але найбільше страждають від цього другі половинки та домашні улюбленці. І відео з котами та крижаною кулею лише це підтверджує!

На платформі Reddit користувач з ніком Daeebro поділився епічним відео з домашніми улюбленцями, які оцінили кулю з криги. За короткий час допис зібрав понад 87 тисяч переглядів та більше як 20 тисяч коментарів. Здається, з'явився ідеальний пранк над тваринками.

І ще: Як зламати кота: простий трюк з картами (відео)

"Бідний кіт шокований, коли усвідомив, що лід перетворюється у воду", зазначив автор. І справді реакція пухнастика на те, з чого ж складається дивна річ, яка йому так сподобалась, дуже кумедна. А коментатори вже цікавляться, як вдома зробити таку ж крижану кулю, щоб посміятись зі своїх улюбленців. До речі, для цього потрібно просто набрати у повітряну кульку вдосталь води та заморозити.

Poor cat dies when he realizes that ice melts to form ... WATER! from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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