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Британська прибиральниця через свою неуважність двічі зірвала джекпот

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Жінці вдалося двічі зірвати джекпот - фото 1
Жінці вдалося двічі зірвати джекпот

56-річна мешканка міста Ковентрі виграла мільйон фунтів стерлінгів завдяки своїй неуважності. Як їй це вдалося – читайте далі!

Співробітниця клінінгової компанії Гейл Сей купила два білети лотереї Thunderball, але, коли заповнила їх, зрозуміла, що випадково вибрала на них однакові комбінації чисел. Спочатку Гейл хотіла поміняти один з квитків, але передумала – вирішила, що все одно не переможе.

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Набір чисел виявився виграшним, причому двічі. У результаті місіс Сей отримала відразу два джекпоти по 500 тисяч фунтів (у цілому близько 32 мільйонів гривень).

Британська прибиральниця через свою неуважність двічі зірвала джекпот - фото 365404

Я ніколи не забуду момент, як моя дружина танцювала в кімнаті і наспівувала пісню Френка Сінатри Who Wants to be a Millionaire, – розповів Філіп Сей.

Британська прибиральниця через свою неуважність двічі зірвала джекпот - фото 365403

Подружжя відразу ж звільнилися зі своїх робіт і планують допомогти своїй великій родині (у пари – четверо дорослих дітей і семеро онуків) з новим житлом.

Зауважимо, що зірваний Гейл Сей подвійний джекпот – не рідкісний випадок. Наприклад, у Франції один і той же клієнт лотереї зірвав джекпот двічі за два роки.

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Джерело: Mirror
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