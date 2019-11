Британська прибиральниця через свою неуважність двічі зірвала джекпот

56-річна мешканка міста Ковентрі виграла мільйон фунтів стерлінгів завдяки своїй неуважності. Як їй це вдалося – читайте далі!

Співробітниця клінінгової компанії Гейл Сей купила два білети лотереї Thunderball, але, коли заповнила їх, зрозуміла, що випадково вибрала на них однакові комбінації чисел. Спочатку Гейл хотіла поміняти один з квитків, але передумала – вирішила, що все одно не переможе.

І ще: Відео з ведучою, у якої в ефірі почався істеричний сміх, стало хітом мережі

Набір чисел виявився виграшним, причому двічі. У результаті місіс Сей отримала відразу два джекпоти по 500 тисяч фунтів (у цілому близько 32 мільйонів гривень).

Я ніколи не забуду момент, як моя дружина танцювала в кімнаті і наспівувала пісню Френка Сінатри Who Wants to be a Millionaire, – розповів Філіп Сей.

Подружжя відразу ж звільнилися зі своїх робіт і планують допомогти своїй великій родині (у пари – четверо дорослих дітей і семеро онуків) з новим житлом.

Зауважимо, що зірваний Гейл Сей подвійний джекпот – не рідкісний випадок. Наприклад, у Франції один і той же клієнт лотереї зірвав джекпот двічі за два роки.

Читайте також: Ніяких оголень: у Парижі скульптури одягнули у спідню білизну