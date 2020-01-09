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Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм

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Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 1

Королівська пошта Великобританії випустила марки, які присвячені комп'ютерам та відеоіграм. У продаж в Сполученому Королівстві вони надійдуть в кінці січня. Також названа ціна повної колекції.

Відзначається, що всього було відібрано дев'ять ігор, кожна з яких знаменує собою певну віху в історії індустрії відеоігор Британії. Так, марки присвячені різним симуляторам, стратегіям, графічним квестам, аркадам та головоломкам.

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Зображення з марками з'явилися на сторінці пошти в Instagram, а допис був проілюстрований маркою із зображенням популярної героїні Лари Крофт.

Марки можна замовити вже зараз. У продаж вони надійдуть 21 січня. Вартість повної колекції складе 14,25 фунта стерлінгів.

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378796

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378797

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378798

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378799

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Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378801

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378802

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378803

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378804

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378805

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378806

Британська пошта випустила марки, присвячені комп'ютерним іграм - фото 378807

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