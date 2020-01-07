Українські поштові марки стали кращими в Європі: фото

Українські поштові марки із серії "Птахи" зайняли перше місце на конкурсі "Найкраща марка Європи – вибір колекціонера 2019". Про це повідомляє прес-служба Укрпошти в Facebook.

Європейські колекціонери нагородили марки художниці Наталії Кохаль. Так, найкращими марками минулого року стали "Лелека білий" і "Соловей східний".

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"Завдяки вашій підтримці, українські поштові марки за програмою Європа на тему "Птахи": "Лелека білий"і "Соловей східний" авторства Наталії Кохаль стали лідерами голосування і завоювали золото", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Укрпошті відзначили, що придбати марки-переможниці можна вже зараз в деяких поштових відділеннях, філателістичних точках, а також онлайн.

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