Британка показала, як носити захисну маску, щоб не запотівали окуляри: крутий лайфхак

42-річна мешканка англійського міста Шеффілд Марія Луїза Агбаегбу показала спосіб, за допомогою якого можна зупинити запотівання окулярів, коли ви носите захисну маску. Вона записала відео й опублікувала його в тіктоку. Тож гайда використовувати пораду!

У ролику жінка зав'язала петлі маски у вузли, а куточки підігнула всередину. В результаті маска стала схожа на респіратор, який дуже щільно прилягає до обличчя і не дає повітрю, що видихається підійматися вгору. Але відразу ж зазначимо, що працює цей метод лише з одноразовими медичними масками. З тканинною такий фокус не пройде!

Це цікаво: Як позбутися стресу через карантин і локдаун

Підписники Анни Луїзи у захваті від її поради. Мабуть, для багатьох цей лайфхак став справжнім порятунком, і вони навіть не здогадувалися, що є й інші способи зупинити запотівання окулярів при носінні маски.

Нагадаємо, що раніше науковці розповіли, якщо носити одночасно дві захисні маски, то це може посилити захист від коронавірусу. І учені порадили, які маски краще вибрати, щоб створити додатковий бар'єр від проникнення COVID-19 у ваш організм. Так, за словами дослідників, носити відразу дві маски – хороша ідея, коли більш функціональна маска недоступна.

Читайте також: Арнольд Шварценеггер закликав вакцинуватися від COVID-19 словами з Термінатора