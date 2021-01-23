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Британка показала, як носити захисну маску, щоб не запотівали окуляри: крутий лайфхак
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42-річна мешканка англійського міста Шеффілд Марія Луїза Агбаегбу показала спосіб, за допомогою якого можна зупинити запотівання окулярів, коли ви носите захисну маску. Вона записала відео й опублікувала його в тіктоку. Тож гайда використовувати пораду!
У ролику жінка зав'язала петлі маски у вузли, а куточки підігнула всередину. В результаті маска стала схожа на респіратор, який дуже щільно прилягає до обличчя і не дає повітрю, що видихається підійматися вгору. Але відразу ж зазначимо, що працює цей метод лише з одноразовими медичними масками. З тканинною такий фокус не пройде!
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Підписники Анни Луїзи у захваті від її поради. Мабуть, для багатьох цей лайфхак став справжнім порятунком, і вони навіть не здогадувалися, що є й інші способи зупинити запотівання окулярів при носінні маски.
Нагадаємо, що раніше науковці розповіли, якщо носити одночасно дві захисні маски, то це може посилити захист від коронавірусу. І учені порадили, які маски краще вибрати, щоб створити додатковий бар'єр від проникнення COVID-19 у ваш організм. Так, за словами дослідників, носити відразу дві маски – хороша ідея, коли більш функціональна маска недоступна.
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