На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Арнольд Шварценеггер закликав вакцинуватися від COVID-19 словами з Термінатора
-
- 23
Актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від коронавірусу. Також він закликав інших наслідувати його приклад за допомогою фрази з фільму "Термінатор 2". Ролик свого вакцинування актор опублікував в інстаграмі.
73-річний Арнольд Шварценеггер вакцинувався від коронавірусу. Актор не лише показав сам процес у мережі. Він ще й закликав його підписників зробити те ж саме.
Це цікаво:
На своєму інстаграмі він опублікував ролик з моментом вакцинації. А прихильників закликав до цього ж процесу за допомогою фрази з культового фільму "Термінатор 2".
"Ходімо зі мною, якщо хочеш жити", – сказав він після того, як йому зробили щеплення.
У коментарях під постом актор уточнив, що вакцинувалася на стадіоні Dodgers Stadium у Лос-Анджелесі.
Читайте також:
-
21:44Google удосконалить режим багатозадачності в Android 12
-
21:1522 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Арнольд Шварценеггер закликав вакцинуватися від COVID-19 словами з Термінатора
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
19:55Чому будь-який прийом їжі треба закінчувати чаюванням
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:42Hitman 3 запустили на Xbox Series X обійшла PS5: яка консоль виявилася кращою
-
19:24Меланія Трамп змінила два образи, залишаючи Білий дім: фото
-
19:14Чому котячу м'яту так сильно люблять пухнастики: цікаве пояснення
-
19:00Опорные элементы для мебели от viyar.ua
-
18:5121.01.2021: що означає ця магічна дата
-
18:41Грета Тунберг назвала Дональда Трампа щасливим старцем: він не зможе їй відповісти
-
18:22Власник Mercedes-AMG хотів похизуватися своїм авто на весіллі, але щось пішло не так
-
18:15Гороскоп на 22 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:50Названі найкращі продукти з високим вмістом цинку
-
17:42Джо Байдену не дозволили забирати свій велотренажер у Білий дім: у чому причина
-
17:25Переможниця Від пацанки до панянки схудла на 15 кг: фото
-
17:12В Ірландії Starbucks виплатить клієнтці 12 тисяч євро через малюнок на стаканчику
-
16:53Як зробити повітря в приміщенні більш здоровим
-
16:42120-ватну зарядку iQOO 7 перевірили у реальному житті: результат вражає
-
16:21Джо Байден показав, що вже встиг змінити у своєму кабінеті в Білому домі
-
16:12Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю голів в офіційних матчах
-
16:05Привітання з Днем Соборності України 2021 у віршах, прозі та картинках
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт