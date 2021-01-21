Арнольд Шварценеггер закликав вакцинуватися від COVID-19 словами з Термінатора

Актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від коронавірусу. Також він закликав інших наслідувати його приклад за допомогою фрази з фільму "Термінатор 2". Ролик свого вакцинування актор опублікував в інстаграмі.

73-річний Арнольд Шварценеггер вакцинувався від коронавірусу. Актор не лише показав сам процес у мережі. Він ще й закликав його підписників зробити те ж саме.

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На своєму інстаграмі він опублікував ролик з моментом вакцинації. А прихильників закликав до цього ж процесу за допомогою фрази з культового фільму "Термінатор 2".

"Ходімо зі мною, якщо хочеш жити", – сказав він після того, як йому зробили щеплення.

У коментарях під постом актор уточнив, що вакцинувалася на стадіоні Dodgers Stadium у Лос-Анджелесі.

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