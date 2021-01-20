Дослідники показали спосіб носити маски, який дає подвійний захист від COVID-19

Науковці розповіли, якщо носити одночасно дві захисні маски, то це може посилити захист від коронавірусу. І учені порадили, які маски краще вибрати, щоб створити додатковий бар'єр від проникнення COVID-19 у ваш організм.

Так, за словами дослідників, носити відразу дві маски – хороша ідея, коли більш функціональна маска недоступна. "Носіння двох масок може бути розумною ідеєю, якщо фільтруюча здатність масок не надто висока", – йдеться у статті.

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Відповідно до більшості досліджень, кілька шарів тканини фільтрують вірусні частинки краще, ніж один шар, а два шари високоякісної тканини з щільним переплетенням працюють найкраще. Такий спосіб ефективний і в тих випадках, якщо маска нещільно прилягає до обличчя, відкриваючи доступ до частинок вірусу.

Наприклад, дві маски носили Джо Байден і Том Круз. Під низ вони надягали хірургічну маску, а зверху – тканинну. Відмінно працює цей спосіб навпаки – надіти тканинну маску, а поверх неї – хірургічну.

"Коли вам потрібно носити дві маски, залежить від якості маски. Це залежить від розміру маски і від того, наскільки добре вона служить бар'єром", – каже експерт з інфекційних захворювань Амеш Адаля.

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