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Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло

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Супермодель Наомі Кемпбелл - фото 1
Супермодель Наомі Кемпбелл / instagram

Популярна світова модель Наомі Кемпбелл порадувала своїх шанувальників черговим відвертим образом. Підписники красуні оцінили сміливий наряд моделі.

Так, зірка індустрії моди Наомі Кемпбелл продемонструвала пікантний образ. На сторінці в Instagram 50-річна легендарна розповіла, що вперше за пів року відвідала світський захід.

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Знаменитість з'явилася на урочистому вечорі ювелірного бренду Bvlgari в Римі, який був присвячений презентації нової колекції. Кемпбелл вийшла у світ в білосніжному смокінгу від Dior, який одягнула на оголене тіло. Таке вбрання з широким вирізом дозволило сповна помилуватися звабливим декольте красуні. Свій сміливий наряд модель доповнила кольє з діамантами.

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло - фото 426307

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло - фото 426308

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло - фото 426309

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло - фото 426310

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло - фото 426311

Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло - фото 426312

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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