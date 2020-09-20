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Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло
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Популярна світова модель Наомі Кемпбелл порадувала своїх шанувальників черговим відвертим образом. Підписники красуні оцінили сміливий наряд моделі.
Так, зірка індустрії моди Наомі Кемпбелл продемонструвала пікантний образ. На сторінці в Instagram 50-річна легендарна розповіла, що вперше за пів року відвідала світський захід.
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Знаменитість з'явилася на урочистому вечорі ювелірного бренду Bvlgari в Римі, який був присвячений презентації нової колекції. Кемпбелл вийшла у світ в білосніжному смокінгу від Dior, який одягнула на оголене тіло. Таке вбрання з широким вирізом дозволило сповна помилуватися звабливим декольте красуні. Свій сміливий наряд модель доповнила кольє з діамантами.
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