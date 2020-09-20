Супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася на публіці у смокінгу на голе тіло

Популярна світова модель Наомі Кемпбелл порадувала своїх шанувальників черговим відвертим образом. Підписники красуні оцінили сміливий наряд моделі.

Так, зірка індустрії моди Наомі Кемпбелл продемонструвала пікантний образ. На сторінці в Instagram 50-річна легендарна розповіла, що вперше за пів року відвідала світський захід.

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Знаменитість з'явилася на урочистому вечорі ювелірного бренду Bvlgari в Римі, який був присвячений презентації нової колекції. Кемпбелл вийшла у світ в білосніжному смокінгу від Dior, який одягнула на оголене тіло. Таке вбрання з широким вирізом дозволило сповна помилуватися звабливим декольте красуні. Свій сміливий наряд модель доповнила кольє з діамантами.

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