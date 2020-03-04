Водії оцінять: з'явилася детальна онлайн-карта доріг, де відзначені ремонти і ДТП

На офіційному сайті Державної автотранспортної служби з'явилася інтерактивна карта всіх доріг України. Так, по карті Укравтодору можна дізнатися про стан будь-якої автомобільної дороги.

На онлайн-карті відзначені всі проведені ремонтні роботи, наявність ДТП на певних ділянках траси, а також погодні умови. Крім цього, на карту нанесені аварійно-небезпечні ділянки, паркінги і придорожні сервіси. За цією карткою можна дізнатися, які ділянки доріг будуть ремонтуватися в цьому році, причому можна буде взнати кошторис ремонту і хто буде його проводити.

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Ця онлайн-карта постійно оновлюється, отримуючи дані від Укргідрометцентру, дорожніх служб, камер і GPS-маячків у дорожній техніці. Ще українські водії зможуть самостійно складати скарги або ж передавати інформацію про стан дорожнього полотна.

Глава Укравтодору Олександр Кубрак заявив про те, що саме ця карта допоможе дорожнім службам вчасно реагувати на існуючі проблеми, а також оперативно їх вирішувати. Крім цього, чоловік впевнений і в тому, що саме така онлайн-карта допоможе контролювати ті ділянки, на яких проводяться ремонтні дороги, також водії будуть інформуватися про все, що відбувається на конкретній ділянці траси (ДТП, ремонт дороги, або ж про перекриття руху).

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