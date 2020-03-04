Представлено ексклюзивний Aston Martin V12 Speedster: кількість авто обмежена

Компанія Aston Martin офіційно представила новинку V12 Speedster, яку випустять у кількості 88 примірників. Колекційна баркетта коштуватиме 765 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно 978,4 тисячі доларів.

Про спідстер відомо, що це спільне творіння ательє Q by Aston Martin і центру дизайну Aston Martin Design. На проєктування та підготовку до виробництва машини пішов понад рік. При розробці V12 Speedster дизайнери й інженери черпали натхнення в історії марки, а саме у двох автомобілях. Перший – це гоночний DBR1, який перемагав у "24 годинах Ле-Мана" у 1959 році і марафоні "1000 кілометрів Нюрбургринга". Другий – спідстер CC100 2013 року, випущений до 100-річного ювілею Aston Martin.

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У рух V12 Speedster призводить 5,2-літровий мотор V12 з парою турбонагнітачів, заявлена ​​потужність якого становить 700 кінських сил і 700 Нм крутного моменту. Двигун працює у тандемі з восьмидіапазонною автоматичною коробкою ZF. З такою установкою автомобіль розганяється з місця до 100 кілометрів на годину за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 300 кілометрів на годину.

Баркетта – це тип кузова з двома бічними дверима й одним рядом сидінь, особливістю якого є мінімальне по висоті лобове скло (яке також може бути складним або відсутнім зовсім). Такий автомобіль також є, наприклад, у лінійці McLaren – це модель Elva.

Баркетта Aston Martin отримала 21-дюймові колеса, вуглець-керамічні гальма (410 міліметрів на передній осі і 360 міліметрів – на задній), а також спеціально розроблену вихлопну систему з нержавіючої сталі. Для обробки салону використовували вуглепластик, шкіру і покритий хромом алюміній.

Новинка вже доступна для замовлення. Поставки почнуться в першому кварталі 2021 року.

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