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Брехня во благо: кому люди схильні говорити неправду частіше, і чим це загрожує
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Учені з американського Коледжу мистецтв і наук виявили, що жінки частіше отримують на свою адресу так звану білу брехню ("безневинну брехню", тобто неправдиву відповідь, що маскує приємними словами справжню невтішну думку брехуна про обговорюваний предмет), ніж чоловіки. Чому це погано, читайте тут.
Усі люди час від часу використовують таку брехню – наприклад, коли говорять комусь, що співрозмовник нормально виглядає після бурхливої вечірки напередодні або, що невдала стрижка добре виглядає. У деяких ситуаціях таке спотворення дійсності просто разово заспокоїть людину і не завдасть особливої шкоди.
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Однак зовсім інші наслідки можуть бути у регулярній брехні такого роду, якщо вона відбувається на роботі, де важливий чесний зворотний зв'язок, нехай навіть неприємний. Тут "безневинна брехня", покликана зберігати відносини, уникати заподіяння шкоди іншим або представляти себе в позитивному світлі, заважає людині виносити адекватні висновки і покращувати свої компетенції. В результаті, всупереч добрим намірам мовця неправди, працівник не може рости і розвиватися, а спільна справа страждає.
Щоб виявити, як спотворюється інформація про працівника у залежності від статі, вчені провели дві серії тестів. У першій вони вимірювали сприйняття учасниками дій іншої людини. Піддослідним давали гіпотетичну оцінку менеджера про погану роботу співробітника і показували, який зворотний зв'язок він вибрав для передачі безпосередньо співробітнику. Відгуки роздали випадковим чином – починаючи від правдивих, які були найжорсткішими, до найменш правдивих, які були найбільш м'якими. Потім учасники повинні були вгадати на основі обраного зворотного зв'язку стать співробітника.
"Учасники в переважній більшості випадків здогадувалися, що неефективним співробітником, якому видали "білу брехню" – найменш правдивий, але найбільш приємний зворотний зв'язок, – була жінка", – говорить один з авторів роботи Лілі Джампол. На думку вчених, цей висновок свідчить, що учасники вважають таке надання зворотного зв'язку найбільш повсякденним і ймовірним.
У другій частині дослідження вивчалася ймовірність того, що самі учасники поводилися б аналогічним чином. Випробовуваних попросили оцінити два погано написаних есе, підписані тільки ініціалами авторів: AB або SB. Їх стать при цьому не була відома. З огляду на, що учасники не знали стать авторів і оцінка проводилася таємно від оточуючих, результати показали, що вони насправді думали про есе.
Після представлення своїх оцінок випробовуваних попросили надати зворотний зв'язок безпосередньо кожному письменникові в чаті, щоб автор міг удосконалюватися в майбутньому. У цей момент їх імена (Ендрю або Сара) розкрили, виявляючи, що один був чоловіком, а інший – жінкою. Учасники представили оцінку кожному автору, а також дали їм змістовні коментарі для поліпшення майбутніх творів.
Виявилося, у середньому учасники були схильні "схвально брехати" жінці-письменнику: її оцінки, коли їх давали, вже знаючи стать, виявилися значно вищими, ніж при таємному оцінюванні. Також Сарі видавали більше позитивних коментарів, ніж Ендрю. При цьому особистий зворотний зв'язок для письменника-чоловіка був статистичним не відрізнявся від таємних оцінок, які йому ставили, ще не знаючи стать.
Дослідження доповнює більш ранні праці, які, наприклад, показували, що при оцінці працівників жінок у цілому описують "тепліше" і в більш позитивних виразах, ніж чоловіків, при цьому їх об'єктивні, кількісні показники продуктивності описують негативніше (при однакових рівнях реальної продуктивності й особистісних компетенцій працівників різної статі). Такі спотворення заважають як самим співробітникам, так і реальним результатам компанії, відзначають дослідники.
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