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Коронавірус Карантин

Скільки часу за все життя люди проводять перед гаджетами: шокуючі цифри

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Скільки часу йде на гаджети - фото 1
Скільки часу йде на гаджети

Британці влаштували опитування щодо використання смартфонів та гаджетів і виявили доволі велику кількість часу, який люди витрачають на техніку.

Під час пандемії коронавірусу розваг в самоізоляції залишилось не так багато, тож гаджети отримали свій коронний час. Завдяки цьому люди в курсі новин, а також знаходять спосіб відволікатись від рутини у чотирьох стінах. Однак за звичайного ритму життя захоплення технологіями оцінюється у кілька років!

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Опитування за участю 2 тисяч британців показало, що за все життя люди витрачають близько 34 років на смартфони, ноутбуки та телевізори. Ця цифра справді вражає, хоча взята зі середньостатистичних даних, де щодня на телевізор йде близько 3 годин, на смартфон – 2, на ноутбук – 4, а за рік – 4 800.

Дослідники також порахували, що для середньостатистичної тривалості життя, яка становить 64 роки, це більше як 301 тисяча годин.

Скільки часу йде на гаджети - фото 405384
Скільки часу йде на гаджети

Найгірше в цій ситуацій ще й те, що більшість опитаних зізнались, що половину цього часу важко назвати "продуктивною", а ще 17% розповіли, що у них виникає відчуття тривоги, якщо смартфон довго не в руках. Також опитування показало, що у середньому після пробудження доросла людина витрачає не менше 20 хвилин на перегляд новин, соцмереж та іншого на гаджетах. Майже десята частина респондентів була вражена своїм екранним часом.

Скільки часу йде на гаджети - фото 405383
Скільки часу йде на гаджети

Звісно ж, не варто забувати, що девайси допомагають мати зв'язок зі світом, про який 30-40 років тому під час пандемії важко було мріяти.

Скільки часу йде на гаджети - фото 405385
Скільки часу йде на гаджети

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Джерело: independent.co.uk
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