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Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите

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Більшість віддасть перевагу подорожі, а не заняттям сексом - фото 1
Більшість віддасть перевагу подорожі, а не заняттям сексом

Звичайно ж, ніхто не буде заперечувати той факт, що секс надзвичайно важливий для нас. Утім, науковці стверджують, що сучасне покоління віддає перевагу іншим заняттям, які, за їх словами, приносять не менше задоволення. Власне, про одне з них піде мова далі.

Австралійські експерти після спостережень і опитувань респондентів прийшли до висновку, що доволі високий відсоток людей віддає перевагу не сексу, а подорожам. Вони, власне, приносять задоволення не менше, як запевняють учасники опитування.

І ще: ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом

Для отримання відомостей провели опитування серед респондентів. Учасники розповідали, яке заняття їм приносить задоволення. Виявляється, 57% респондентів вказали, що найбільшу радість їм приносять саме подорожі.

Крім того, 25% опитаних людей вважають найприємнішим заняттям секс. Для 7% таким заняттям стала фізична активність, а для 6% – усілякі вечірки.

Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите - фото 353078

Також організатори з'ясували, що найчастіше жінки при опитуванні вибирали подорожі, а не секс. Серед прекрасної половини людства показник дорівнював 69%, а серед чоловіків – 45%.

Проведене дослідження не перше, яке доводить, що люди охочіше виберуть подорожі, а не інтим. Раніше проводилося опитування серед респондентів у віці від 18 до 35 років. В анкетах було таке питання: "Від чого ви зможете відмовитися на пів року заради безкоштовних подорожей по всьому світу?". Виявилося, що багато учасників готові відмовитися саме від інтимних задоволень.

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Джерело: MensLife
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