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Гра престолів

Месники: у PornHub назвали найбажанішого персонажа франшизи

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Кого з Месників шукають на PornHub - фото 1
Кого з Месників шукають на PornHub

Ви не повірите, але користувачі платформи з пікантними відео активно шукають на PornHub ролики за участю улюблених героїв. Прокат "Месників: Завершення" стартував минулого тижня і, швидше за все, стане найприбутковішою стрічкою в історії. Ми ж розкажемо, кого з героїв часто шукають на сайті.

У PornHub відзначили, що пошукова активність на цю тему росте кожного разу, коли виходить новий фільм з всесвіту "Месників". Коли вийшла "Війна нескінченності", наприклад, пошукові запити на цю тему зросли на 356%.

І ще: Фінальна частина Месників побила світовий рекорд за зборами

З останньою частиною "Месників" активність зросла в рази. Лише 19 квітня пошук відео на тему фільму зріс на понад 2900%.

Месники: у PornHub назвали найбажанішого персонажа франшизи - фото 324991

Що стосується прихильників певних персонажів, то тут теж є цікаві дані. Дивно, що найбажанішою виявилася Капітан Марвел. Причому, Капітан Америка усього п'ятий. Він поступився місцем Халку, Людині-Павуку та Чорній Вдові.

Месники: у PornHub назвали найбажанішого персонажа франшизи - фото 324992

Залізній Людині та Тору пощастило менше, але це ніщо у порівнянні з тим, наскільки антисексуальним, на думку користувачів PornHub, вважають Чорну Пантеру. Відео з Таносом шукають надзвичайно рідко, а точніше – майже ніколи.

А кого ви вважаєте найсексуальнішим героєм Месників? Пишіть свої відповіді у коментарях.

Для тих, хто вже бачив фільм: Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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