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Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду

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Двейн Джонсон - фото 1
Двейн Джонсон / vidomosti-ua

Видання Variety склало список найбільш високооплачуваних зірок Голлівуду у 2019 році. Як виявилося, актори, які працюють зі стрімінговою платформою Netflix, заробляють більше за своїх колег, які співпрацюють з такими великими корпораціями, як Sony і Warner Bros.

Так, на першому місці за рівнем доходу виявився зірка "Дедпулу" Раян Рейнольдс, який отримав від Netflix 27 мільйонів доларів ​​за зйомки в "6 Underground".

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На другому місці розташувалися Двейн Джонсон і Роберт Дауні-молодший. Обидва заробили по 20 мільйонів доларів. Джонсон знявся у фільмі "Форсаж: Хоббс і Шоу", а Дауні у "Подорож доктора Дуллітла". У топ найбільш високооплачуваних потрапили також Крістен Стюарт і Марго Роббі з гонорарами у 10 мільйонів доларів.

При цьому видання відзначає, що деякі імениті актори часто готові отримувати менше заради цікавої ролі. Так, Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт заради участі в картині Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" погодилися на 10 мільйонів доларів кожен.

Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду - фото 325241

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Джерело: variety
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