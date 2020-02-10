Бред Пітт отримав свій перший Оскар: відео промови

Відомий актор Бред Пітт вперше отримав Оскар за фільм "Одного разу в Голлівуді", де блискуче виконав головну чоловічу роль другого плану. Як ексчоловік Анджеліни Джолі приймав нагороду та що казав – дивіться далі.

Нарешті Бред Пітт також поповнив ряди оскароносних акторів, а золоту статуетку йому принесла роль Кліффа Бута у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Для актора цей рік став доволі визначним, адже у цій же номінації за найкращу чоловічу роль другого плану його відзначили і премією BAFTA. Не дарма її називають "британським Оскаром", адже часто переможці таки збігаються. Після блискучої промови у Лондоні Пітт був готовий до не менш яскравого вступу і в Лос-Анджелесі.

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Свою промову Бред розпочав з політичного жарту, відсилаючись до ексрадника Трампа Джона Болтона.



"Вони сказали мені, що я маю всього 45 секунд, що на 45 секунд більше, аніж те, що дав Сенат Джону Болтону цього тижня", – весело відзначив актор, додавши кілька хвалебних слів Тарантіно, якого вважає "оригінальним" та "єдиним у своєму роді". Також він заявив, що кіноіндустрія без режисера буде дуже сухим місцем.



Без уваги не залишився і його колега по екрану Леонардо Ді Капріо, якого він пообіцяв захищати у будь-який день, як і у стрічці. Також актор згадав, що саме для нього особисто означав фільм "Одного разу в Голлівуді".



"Одного разу в Голлівуді...це не правда. Це для моїх дітей (статуетка), як і все, що я роблю. Захоплююсь вами", – підсумував Пітт, викликавши аплодисменти залу.

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