Ви не повірите, але Еністон і Пітта свого часу помирила Кортні Кокс

Після того як Дженніфер Еністон і Бред Пітт ніжно поспілкувалися на бекстейджі премії Гільдії кіноакторів США (SAG Awards), їх можливе возз'єднання обговорюють всі таблоїди. Історія їх стосунків продовжує обростати все новими і новими фактами з минулого.

Так, журналістам Daily Mail вдалося дізнатися, що колишніх коханих свого часу помирила Кортні Кокс, близька подруга Дженніфер з часів серіалу "ДРУЗІ".

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Якщо вірити джерелам з близького оточення акторів, Кортні Кокс мріяла помирити Еністон і Пітта і дуже хотіла, щоб її найкраща подруга знову була разом з людиною, яку вона буцімто не переставала любити. За словами інсайдерів, саме завдяки Кортні Джен і Бред знову почали спілкуватися після того, як розійшлися.

У 2017 році, коли Пітт офіційно оголосив про розлучення з актрисою Анджеліною Джолі, Кортні зустріла актора на одному із заходів і натякнула йому на те, що Еністон була б не проти відновити спілкування. У той час Дженніфер була одружена з Джастіном Теру, але Кортні дала Бреду її номер телефону і сказала, що та буде рада з ним поговорити.

Кортні Кокс свого часу дала Бреду Пітту номер Еністон / gettyimages

Спочатку вони обмінювалися кількома повідомленнями раз на два тижні, але незабаром між ними зав'язалася дружба, – розповів інсайдер.

Після тих самих фото з церемонії SAG Awards, Кортні навіть лайкнула коментар в інстаграмі, в якому говорилося "Вони все ще люблять один одного, без сумнівів".

Нагадаємо, Пітт і Еністон розлучилися ще у 2005 році. Тоді він пішов до Анджеліни Джолі, з якою вони разом знімалися у фільмі "Містер і місіс Смітт".

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