Бред Пітт приїхав у гості до Джолі на крутому мотоциклі: фото

56-річний володар Оскара знову постав в реальному житті в образі свого героя з фільму Одного разу ... в Голлівуді - каскадера Кліфа Бута.

Бред Пітт вдруге за минулий місяць відвідав ексдружину Анджеліну Джолі і спадкоємців, які перечікують пандемію коронавірусу разом з мамою.

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Актор покинув особняк колишньої дружини, який, до слова, недалеко від його власного будинку, на мотоциклі: Бред виглядав дуже ефектно в чорній куртці, джинсах і білих рукавичках. Він також подбав про шолом, який надів поверх сонцезахисних окулярів.

Цілком ймовірно, зірки фільму Містер і місіс Сміт обговорювали день народження близнюків Нокса і Вів'єн – зовсім скоро молодшим дітям Джолі і Пітта виповниться 12 років. Нещодавно інсайдери журналу People розповіли, що налагодити спілкування після розлучення експодружжю допомогли сеанси сімейної терапії. Енджі отримала повну опіку над дітьми, однак Бред може безперешкодно бачитися зі спадкоємцями і проводити з ними багато часу.

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