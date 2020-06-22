Анджеліна Джолі розповіла, чому розлучилась з Піттом

Розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стало справжнім шоком для їхніх шанувальників, а за останні кілька років ще й обросло плітками. Вперше за довгий час Джолі вирішила пояснити, чому ж прийняла таке рішення.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт були однією з ідеальних пар Голлівуду, яка дуже раптово розпалась. Зірки майже не коментували цю подію, а медіа та інсайдери ділились власними думками з цього приводу. Нещодавно ж акторка вирішила пояснити в інтерв'ю Vogue, чому подала на розлучення, а також як це вплинуло на її дітей.

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"Я розлучилась заради добробуту моєї родини. І це було правильне рішення. Зараз я сфокусована на зціленні дітей після цього непростого періоду. Чимало хто скористався моїм мовчанням, і вони побачили у ЗМІ чимало брехні про себе. Але я постійно нагадую їм: головне, що вони самі знають правду та мають власну думку з цього приводу. Насправді, це шестеро сміливих і дуже сильних молодих людей", – зазначила вона.

Нагадаємо, що чимало разів у медіа з'являлись чутки, що конфлікти у сімействі виникали через зловживання спиртним з боку Пітта, а також різні погляди на виховання дітей.

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