На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Анджеліна Джолі розповіла, чому розлучилась з Піттом
-
- 50
Розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стало справжнім шоком для їхніх шанувальників, а за останні кілька років ще й обросло плітками. Вперше за довгий час Джолі вирішила пояснити, чому ж прийняла таке рішення.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт були однією з ідеальних пар Голлівуду, яка дуже раптово розпалась. Зірки майже не коментували цю подію, а медіа та інсайдери ділились власними думками з цього приводу. Нещодавно ж акторка вирішила пояснити в інтерв'ю Vogue, чому подала на розлучення, а також як це вплинуло на її дітей.
І ще: Розкішна жінка: Анджеліна Джолі показала нові фото
"Я розлучилась заради добробуту моєї родини. І це було правильне рішення. Зараз я сфокусована на зціленні дітей після цього непростого періоду. Чимало хто скористався моїм мовчанням, і вони побачили у ЗМІ чимало брехні про себе. Але я постійно нагадую їм: головне, що вони самі знають правду та мають власну думку з цього приводу. Насправді, це шестеро сміливих і дуже сильних молодих людей", – зазначила вона.
Нагадаємо, що чимало разів у медіа з'являлись чутки, що конфлікти у сімействі виникали через зловживання спиртним з боку Пітта, а також різні погляди на виховання дітей.
Читайте також: Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
15:43У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри
-
15:25Вчені підрахували кількість мікропластику у заповідниках
-
15:15Австралійці побачили падаючий метеорит: відео
-
14:50Моделі-близнюки знялися у прозорих бюстгальтерах: пікантні кадри (18+)
-
14:32Названі головні правила харчування у спеку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:15Від яких продуктів варто відмовитись людям після 30
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
13:46Kingsman: Люди короля: вийшов новий ефектний трейлер
-
13:36Місця, які ми відвідуємо, можуть впливати на нашу особистість: цікаве дослідження
-
13:14Сексуальна інопланетянка: Демі Роуз розбурхала новими фото (18+)
-
12:55Електричний позашляховик Volkswagen показали на фото
-
12:31Анджеліна Джолі розповіла, чому розлучилась з Піттом
-
12:19Мільйонер влаштує секс-вечірку з дотриманням соціальної дистанції
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
11:58Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото у прозорому купальнику
-
11:23На Прикарпатті пронісся потужний смерч: відео незвичайного явища
-
10:50З'явилися фото iPhone 12 у культовому впізнаваному дизайні
-
10:22Популярна супермодель Алессандра Амбросіо знялася в сорочці на голе тіло: пікантні фото
-
09:49Названо найкращі місця в літаку для нервових пасажирів
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
08:52Чеський журнал оскандалився через обкладинку з темношкірим Гітлером
-
08:24Найгірший лайфхак з молотком і цвяхом підкорив Reddit (відео)
-
07:51Нове дослідження вказує про нешкідливість червоного м'яса для здоров'я
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю
- 18 червня
-
21:52Чому жінки відмовляються від сексу та як це виправити
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція