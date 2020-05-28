Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Шанувальники Бреда Пітта сплутали актора з безхатченком

  • 56
Бред Пітт - фото 1
Бред Пітт / dailymail

Фанати голлівудського актора Бреда Пітта не впізнали його і прийняли за бездомного на фотографіях, зроблених папараці на вулиці американського міста Малібу в Каліфорнії.

На кадрах знятий сам 56-річний актор і його друг басист групи Red Hot Chili Peppers Майкл Белзарі.

І ще: Джолі знову влаштувала Пітту скандал через дітей

На фото голлівудський красень одягнений в пом'яту сіро-зелену сорочку з довгим рукавом і рвані джинси. Його зачіска розпатлана. Користувачі із неабиякими зусиллями розпізнали знаменитого актора. Дехто вважав, що Пітт виглядає як бездомний.

"Він занадто старий для такого довгого волосся, це якийсь бездомний, він завжди виглядає так, ніби йому потрібно прийняти ванну", – написали хейтери. Інші ж користувачі відзначили, що зірка не на червоній доріжці і виглядає нормально.

Шанувальники Бреда Пітта сплутали актора з безхатченком - фото 406803

Шанувальники Бреда Пітта сплутали актора з безхатченком - фото 406804

Шанувальники Бреда Пітта сплутали актора з безхатченком - фото 406805

Читайте також: Дженніфер Еністон досі носить обручку від Бреда Пітта

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
  • 23 травня, 15:25
  • 253
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2335697
Загрузка...
Новини