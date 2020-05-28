Шанувальники Бреда Пітта сплутали актора з безхатченком

Фанати голлівудського актора Бреда Пітта не впізнали його і прийняли за бездомного на фотографіях, зроблених папараці на вулиці американського міста Малібу в Каліфорнії.

На кадрах знятий сам 56-річний актор і його друг басист групи Red Hot Chili Peppers Майкл Белзарі.

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На фото голлівудський красень одягнений в пом'яту сіро-зелену сорочку з довгим рукавом і рвані джинси. Його зачіска розпатлана. Користувачі із неабиякими зусиллями розпізнали знаменитого актора. Дехто вважав, що Пітт виглядає як бездомний.

"Він занадто старий для такого довгого волосся, це якийсь бездомний, він завжди виглядає так, ніби йому потрібно прийняти ванну", – написали хейтери. Інші ж користувачі відзначили, що зірка не на червоній доріжці і виглядає нормально.

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