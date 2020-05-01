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Браслет від Cartier встановив рекорд ціни на онлайн-торгах

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Браслет від Cartier встановив рекорд ціни на онлайн-торгах - фото 1

Аукціонний будинок Sotheby's виставив на онлайн-аукціон браслет відомого бренду Cartier. Коштовність, прикрашена діамантами сапфірами, смарагдами та рубінами, пішла з молотка за нечувану суму.

Так, коштовний аксесуар було продано за рекордну для такого виду торгів суму. Покупець придбав його за 1,34 мільйона доларів. А стартова ціна браслета склала 600-800 тисяч доларів. Хто купив коштовність, не повідомляється.

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Браслет прикрашений діамантами сапфірами, смарагдами, рубінами, оніксами і чорною емаллю. Він зроблений в стилі ар-деко. Попередній власник браслета зазначив, що його одягали лише один раз.

Браслет від Cartier встановив рекорд ціни на онлайн-торгах - фото 401201

Браслет від Cartier встановив рекорд ціни на онлайн-торгах - фото 401202

Браслет від Cartier встановив рекорд ціни на онлайн-торгах - фото 401203

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Джерело: scottishfinancialnews
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