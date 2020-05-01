Браслет від Cartier встановив рекорд ціни на онлайн-торгах

Аукціонний будинок Sotheby's виставив на онлайн-аукціон браслет відомого бренду Cartier. Коштовність, прикрашена діамантами сапфірами, смарагдами та рубінами, пішла з молотка за нечувану суму.

Так, коштовний аксесуар було продано за рекордну для такого виду торгів суму. Покупець придбав його за 1,34 мільйона доларів. А стартова ціна браслета склала 600-800 тисяч доларів. Хто купив коштовність, не повідомляється.

І ще: У Шотландії виставили на аукціон найдорожчий напій у світі

Браслет прикрашений діамантами сапфірами, смарагдами, рубінами, оніксами і чорною емаллю. Він зроблений в стилі ар-деко. Попередній власник браслета зазначив, що його одягали лише один раз.

Читайте також: Єдиний у світі поліцейський Ferrari продадуть на аукціоні