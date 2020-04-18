У Шотландії виставили на аукціон найдорожчий напій у світі

У Шотландії виставили на онлайн-аукціон пляшку 60-річного віскі, за яку планують виручити від 1,2 до 1,5 мільйона доларів.

Як відомо, йдеться про односолодовий Macallan, який у 1926 році піддали дистиляції, а в 1986-му розлили. Всього було випущено 40 пляшок цього напою, а 14 з них отримали статус Fine and Rare – одна з них і буде виставлена ​​на продаж.

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Раніше вона належала американському колекціонерові Річарду Гудінгу. Після його смерті у 2014 році родичі виставили на торги його величезну алкогольну колекцію: в грудні за 3,29 мільйона фунтів з молотка пішли 1,9 тисячі пляшок, а зараз будуть продані решта 2 тисячі.

Родзинкою попередніх торгів стала пляшка Macallan з етикеткою, створена сучасним італійським художником поп-арту Валеріо Адамі. Лот був проданий за 825 тисяч фунтів.

Рекорд серед проданих на аукціоні віскі утримує пляшка Macallan, яку в жовтні минулого року на торгах Sotheby`s купили за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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