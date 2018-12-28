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Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошено склад журі

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Нацвідбір на Євробачення 2019 - фото 1
Нацвідбір на Євробачення 2019 / tv

У четвер, 27 грудня визначили склад членів журі Національного відбору на Євробачення 2019. Про це повідомили на офіційному сайті каналу СТБ.

З 9 лютого у прямих ефірах оцінювати виступи учасників і разом з глядачами вибирати пісню, яка представить Україну на Євробаченні 2019, будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

До теми: Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені дати прямих ефірів

Варто відзначити, що не пізніше 20 січня, на офіційних сайтах каналів, які транслюватимуть пісенний конкурс, оголосять імена переможців першого етапу Нацвідбору.

Хто буде членами журі Нацвідбору 2019 - фото 298056
Нацвідбір 2019

Прямі ефіри Національного відбору 2019 відбудуться 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал).

Відомо, що музичним продюсером Національного відбору став Руслан Квінта, а ведучим прямих ефірів – незмінний Сергій Притула.

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Джерело: stb
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