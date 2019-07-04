Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували весілля: перші фото з церемонії

Українська телеведуча Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов зіграли весілля в Сорренто (Італія). Свої стосунки зіркова пара офіційно оформила ще в жовтні минулого року, але святкування відбулося тільки тепер.

На своє весілля Регіна Тодоренко і Влад Топалов запросили тільки найближчих родичів, друзів і колег. Відзначати одруження пара має намір три дні. У ніч на 4 липня в Instagram вже з'явилися перші фото закоханих у весільному вбранні, а також меню святкового столу.

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Судячи зі знімків, перший день гості й винуватці урочистостей провели за великим столом на узбережжі. Для важливої ​​події Регіна Тодоренко обрала білу сукню з прозорим шлейфом і глибоким декольте. Свій образ наречена доповнила довгими сережками.

А от у нареченого перед весіллям виникли деякі проблеми: валіза Топалова з костюмом загубилася в аеропорту. Однак наречений знайшов заміну підготовленому луку та обрав білу сорочку, піджак і чорні брюки.

Серед гостей засвітилася й українська телеведуча Леся Нікітюк. Саме вона оприлюднила в соцмережі меню, яке приготували для своїх гостей молодята. У ньому є страви італійської кухні та справжні делікатеси.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Регіна Тодоренко вперше стала матір'ю. Зірка "Орла і решки" народила Владу Топалову сина Майкла.

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