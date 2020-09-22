Чи сповільнює iOS 14 старі iPhone: відео тестування смартфонів Apple

Наприкінці 2017 року Apple довелося виправдовуватися через штучне сповільнення старих iPhone при установці свіжих версій iOS. Пізніше компанія заявила про зміну підходу до роботи фірмових прошивок. Гайда дивитися, чи гальмують тепер старенькі "яблучні" смартфони на новій ОС?

Перевірити це на практиці взялися автори YouTube-каналу iAppleBytes, які протестували відразу кілька версій мобільної ОС на застарілій моделі iPhone.

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У ролі "піддослідного" блогери вибрали iPhone 6s – найстарший смартфон серії з підтримкою iOS 14. Під час порівняння швидкості запуску ідентичних додатків на кожній платформі автори ролика дійшли до висновку, що новітня прошивка нічим не поступається по продуктивності, а місцями навіть перевершує минулі версії операційної системи.

Крім того, ідентичні гаджети під управлінням різних ревізій iOS протестували у бенчмарках. Так, у Geekbench 4 результат iOS 14 виявився на рівні iOS 11, 12 і 13, а більш рання iOS 10.3.3 стала аутсайдером. Тестування в AnTuTu продемонструвало дещо інші результати: iOS 14 зрівнялася з iOS 10.3.3 і поступилася іншим збіркам.

Підбиваючи підсумки тестування, блогери відзначили, що цього разу звинуватити Apple у штучному сповільненні старих пристроїв неможливо – нова прошивка працює плавно та безвідмовно, а синтетичні тести продуктивності не демонструють будь-яких "страхітливих" результатів.

Відео тестування iPhone 6S на різних версіях iOS:

Тож можете спокійно оновлювати свій iPhone. Якщо й щось піде не так, то у наступній версії iOS 14 Apple усе виправить або ж "зламає". Тут слід покладатися лише на фарт.

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