Гурт Антитіла запропонував Еду Ширану зробити телеміст між Києвом і Бірмінгемом

Напередодні стало відомо, що Ед Ширан дасть благодійний концерт для України. З цього приводу до співака вирішили звернутися хлопці з гурту Антитіла. Вони запропонували йому організувати телеміст між Бірмінгемом і Києвом.

Вони записали відеозвернення та виклали на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Варте уваги: Солідарні з українським народом: через війну Måneskin скасували тур Росією

"Ми музиканти гурту Антитіла, одного з найпопулярніших гуртів України, який має багато прихильників в Україні та у світі. В мирний час ми збирали стадіони. Війна змінила наше життя і тепер ми зі зброєю воюємо проти російських окупантів", – сказав Тарас Тополя.

Від імені колективу він подякував Едові Ширану та всьому британському народові за підтримку. Тарас Тополя підкреслив, що кожен українець завжди пам'ятатиме це.

Дивіться відеозвернення гурту Антитіла до Еда Ширана:

Сьогодні ми дізналися про твій благодійний концерт для України, який відбудеться у Бірмінгемі. І пропонуємо зробити телеміст Київ – Бірмінгем із живим увімкненням з Києва, – додали хлопці.

Вони запропонували Едові грати у Бірмінгемі, а вони гратимуть у столиці України. Місті, яке не скорилося та ніколи не скориться російським окупантам.

"Ми не боїмося, ми хочемо через музику показати всьому світу що Україна сильна і нескорена. Ми будемо битися і співати заради перемоги на очах у всього світу який підтримує нас. Тож 29 березня, ми готові!", – підкреслили хлопці з гурту Антитіла.

Вони попросили максимально поширити свою публікацію та тегати у коментарях Еда Ширана. Тож ви знаєте, що робити!

Читайте також: MELOVIN проникливо виконав гімн України перед головним вокзалом Львова: відео виступу