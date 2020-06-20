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Боляче дивитися: новенький Volkswagen Polo розбили через кілька секунд після покупки
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В Індії власник нового хетчбека Volkswagen Polo не впорався з керуванням і потрапив у аварію, розбивши машину через кілька секунд після покупки. Після такого аж сльози навертаються.
Після придбання автомобіля, власник витратив кілька секунд на налаштування сидіння і дзеркал. Після чого, під оплески співробітників дилерського центру рушив з місця і практично відразу розгубився, зачепив припаркований автомобіль і в'їхав в огорожу автосалону.
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Ймовірно, недосвідчений водій переплутав педалі. Перед ударом автомобіль встиг набрати швидкість, а після зіткнення з огорожею вилетів за територію дилерського центру і перекинувся на дах.
У курйозній аварії ніхто не постраждав, водій обійшовся лише переляком. Однак тепер йому доведеться сплатити ремонт свого Polo, а також відшкодувати збитки, завдані дилерському центру.
Кілька днів тому двоє американців взяли на тест-драйв нову Toyota Supra, але відразу після виїзду з автосалону не впоралися з керуванням і врізалися в дерево. Удар був такої сили, що деталі автомобіля розкидало в радіусі декількох десятків метрів.
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