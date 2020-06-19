Американець перетворив Honda NSX на автодім, аби подорожувати з собакою

Мешканець США Кріс Кат вирішив відправитися у подорож по країні зі своїм собакою на дводверному спорткарі Honda NSX першого покоління. Для цього він встановив на автомобіль повноцінний кемпінговий намет, перетворивши купе на автобудинок.

Спочатку власник Honda допрацював спорткар, замінивши передній бампер, поставивши нові "спідниці" і занизивши підвіску. Але цього йому здалося недостатньо, і він вирішив встановити на дах NSX намет, щоб під час подорожі не ночувати у придорожніх готелях.

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Перший варіант конструкції був звичайним розкладним наметом, який кріпився на задню частину спорткара і підтримувався імпровізованими сходами. Але міцність такої конструкції все ж не дозволяла з комфортом розташуватися у наметі на тривалий час.

Тоді Кріс вирішив замовити кузов ще однієї Honda NSX, щоб розпиляти його навпіл і перетворити на подобу причепа, на даху якого і буде встановлено намет. Після закінчення проєкту чоловік разом зі своїм собакою планує проїхати через всі головні національні парки США.

У жовтні минулого року американець перетворив свій Porsche 911 Carerra 4S на будинок на колесах. Для цього він встановив на дах спорткара намет і відправився у подорож разом з дружиною і собакою.

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