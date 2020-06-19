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Дивіться, як нейромережа перетворює справжні авто на мультиплікаційні: цікаве відео

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ШІ навчали за допомогою мультфільму "Тачки" - фото 1
ШІ навчали за допомогою мультфільму "Тачки"

На Youtube-каналі "Штучний інтелект" опублікували відео, на якому демонструються можливості нейронних мереж. Їх навчили перетворювати реальні автомобілі на мультиплікаційні, використовуючи заздалегідь закладені образи з мультфільму "Тачки".

Нейронні мережі тренуються за допомогою машинного навчання різної архітектури.

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Завдяки вкладеним образам можна навчити штучний інтелект генерувати будь-які об'єкти: від людських облич і тварин до архітектурних будівель і транспортних засобів.

Автори цього ролика продемонстрували, як "навчена" за сорок днів нейронна мережа, використовуючи заздалегідь закладені в неї образи героїв із серії мультфільмів "Тачки", здатна перетворити на них фотографії реальних автомобілів.

Однак, нейромережі застосовуються не тільки для різної візуалізації і розваг. Наприклад, два роки тому компанія Porsche розробила систему на базі штучного інтелекту, яка здатна на ранніх стадіях виявляти шуми і вібрації будь-яких рухомих частин автомобіля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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