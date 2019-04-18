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Болотна тварюка: тизер нового серіалу від DC

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Болотна тварюка 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн: - фото 1
Болотна тварюка 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн: / Screen Rant

З'явилось перше промо до нового фантастичного серіалу Болотна тварюка (Swamp Thing Reveal) за коміксами DC. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

DC Universe вирішила опублікували перший трейлер до екранізації коміксів про Болотну тварюку (Swamp Thing Reveal), які важко назвати популярними чи улюбленими серед фанатів. Прем'єра нового серіалу запланована вже на 31 травня.

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Щоправда, вихід тизера збігся з новинами про те, що проект рухається не надто активно, а кількість серій зменшилась до 10 замість 13. Сюжет серіалу розгортається навколо дослідниці Еббі Аркейн, яка важко переживає смерть свого коханого. Врешті їй вдається створити таємничий хімікат з болотних випарів, який здатен повернути чоловіка до життя. Щоправда, все зовсім не так легко та просто, як може здатися.

Болотна тварюка 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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