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Україна знову відкрила кордони для іноземців: перші деталі
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В Україні припинила діяти заборона на в'їзд для іноземців, однак тепер громадянам інших країн потрібно мати страховий поліс. Детальніше читайте далі.
Кабмін погодив рішення змінити постановку про заборону в'їзду до України громадянам інших країн. Тому вже з 28 вересня 2020 року всі іноземці та особи без українського громадянства можуть потрапити на територію нашої держави у пунктах пропуску. Для них діє звичайний порядок, однак потрібно обов'язково мати з собою страховку.
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Страховий поліс повинен передбачати всі можливі випадки, пов'язані з коронавірусом. Лише з наявністю цього документу іноземці зможуть в'їхати в Україну.
"Уряд визначив, що з-поміж іншого, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини зі страховою компанією – партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні", – додають у Держприкордонслужбі.
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